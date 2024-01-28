В Черном море 8 кораблей врага - Силы обороны юга

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
  •  132363 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  192039 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  198583 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  187195 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  220675 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  228383 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  201818 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  205118 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  205578 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  172576 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

В Черном море 8 кораблей врага - Силы обороны юга

Россия разместила 8 военных кораблей, способных наносить ракетные удары в Черном море, что представляет серьезную угрозу, согласно данным Южного командования сил обороны Украины. Людям рекомендуется быстро укрыться в укрытии, когда прозвучит сигнал воздушной тревоги.

Война •   •  12028 просмотра
В Черном море 8 кораблей врага - Силы обороны юга

За сутки произошло 79 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки по всей территории Украины произошло 79 боевых столкновений. Противник наносил ракетные, авиационные и беспилотные удары, а также обстреливал украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Украинские войска отбили многочисленные атаки в различных регионах, продолжая сдерживать и наступать на российско-оккупационные войска.

Война •   •  15951 просмотра
За сутки произошло 79 боевых столкновений - Генштаб

Воздушные Силы уничтожили 4 из 8-ми "шахеды" за ночь

Украинские военные за ночь сбили четыре из восьми иранских беспилотников "Шахид", которые Россия использовала для атак на гражданскую инфраструктуру. Россия также выпустила ракеты с территории России и оккупированного Донецка. Сначала не сообщалось ни о каких жертвах.

Война •   •  16835 просмотра
Воздушные Силы уничтожили 4 из 8-ми "шахеды" за ночь

Авиация сил обороны Украины нанесла 4 удара по врагу - Генштаб

Украинская военная авиация нанесла 4 авиаудара по российским войскам, поразив места скопления войск и военной техники. Украинские ракетные войска также нанесли удар по российскому артиллерийскому подразделению и 2 складах боеприпасов. Украинские военные продолжают наносить потери российскому личному составу и технике по всей линии фронта.

Война •   •  16742 просмотра
Авиация сил обороны Украины нанесла 4 удара по врагу - Генштаб

Данные марсохода Perseverance позволили доказать наличие озера на Марсе в прошлом

Данные, полученные марсоходом НАСА Perseverance, подтвердили, что в кратере Джезеро на Марсе когда-то было озеро. Осадочные отложения, проанализированные радаром марсохода, указывают на предыдущее наличие озера, которое могло поддерживать микробную жизнь.

Новости Мира •   •  18181 просмотра
Данные марсохода Perseverance позволили доказать наличие озера на Марсе в прошлом

28 января: Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных, основанный в 2007 году Советом Европы с целью содействия защите прав на приватность. У истоков концепции защиты персональных данных и приватности личной жизни стоял американский юрист, судья Верховного суда США с 1916 по 1939 год Луи Брендайс.

УНН Lite •   •  15159 просмотра
28 января: Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины

Американские студенты по программе Госдепа разработали план послевоенного восстановления Бучи

Американские студенты разработали план реконструкции украинского города Буча по программе Государственного департамента США. План видит Бучу городом велосипедов, пешеходных дорожек и безопасной среды после разрушений, нанесенных во время российской оккупации.

Общество •   •  22042 просмотра
Американские студенты по программе Госдепа разработали план послевоенного восстановления Бучи

Мы выиграли бы войну быстрее, если бы били по России западным оружием - Неижпапа

Командующий ВМС Украины заявил, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы ей разрешили использовать западное оружие для поражения целей на территории России. Украине удалось уничтожить более двух десятков российских кораблей, но адмирал предупредил, что нужны новые методы, поскольку враг адаптируется.

Война •   •  20372 просмотра
Мы выиграли бы войну быстрее, если бы били по России западным оружием - Неижпапа

Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider

Гражданин России Виктор Лабин живет в Брюсселе вблизи офисов ЕС и НАТО. Через свою бельгийскую компанию он поставляет российским оборонным фирмам западное оборудование в обход санкций. Российская компания его сына Руслана импортирует и обслуживает инструменты, используемые в российском военном производстве.

Война •   •  20447 просмотра
Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider

Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт

Кризис в Техасе связан с межпартийным конфликтом из-за безопасности границы и помощи Украине. Однако это не "гражданская война".

Новости Мира •   •  17257 просмотра
Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт