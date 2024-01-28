В Черном море 8 кораблей врага - Силы обороны юга

В Черном море враг оставил на боевом дежурстве 8 кораблей. Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Детали

2 надводных ракетоносителя заведены в пункты базирования.

2 подводные лодки, снаряжением до 8 "Калибров" продолжают поддерживать уровень ракетной опасности на отметке "очень высокий".

Отмечается что к сигналам воздушной тревоги надо быть внимательными и оперативно переходить в укрытие.

За сутки произошло 79 боевых столкновений - Генштаб