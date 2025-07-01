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У червні кремлівська влада встановила рекорд за кількістю відключень мобільного інтернету: зафіксовано 645 випадків

Київ • УНН

 • 43 перегляди

У червні російська влада рекордно відімкнула мобільний інтернет 655 разів, що перевищило світовий показник 2024 року. Центр протидії дезінформації зазначив, що це частина політики контролю над інформацією, а не заходи безпеки.

У червні кремлівська влада встановила рекорд за кількістю відключень мобільного інтернету: зафіксовано 645 випадків

Протягом червня кремль встановила рекорд за кількістю відключень мобільного інтернету. Загалом за місяць було зафіксовано 655 випадків, при тому що світовий рекорд протягом усього 2024 року складає 296 випадків, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У червні російська влада встановила рекорд за кількістю відключень мобільного інтернету: за місяць зафіксовано 655 випадків. Це майже вдесятеро більше, ніж у травні. Для порівняння, за весь 2024 рік у світі зафіксовано 296 випадків блокування інтернету - тобто росія перевершила глобальні масштаби всього за один місяць

- говориться в повідомленні.

Зазначається, що влада держави-агресора формально все пояснює "заходами безпеки", однак насправді йдеться про цілеспрямовану політику контролю над інформаційним простором.

"Характерно, що найбільше відключень фіксується у регіонах із високим протестним потенціалом - передусім у національних республіках. Ці регіони стають полігоном для відпрацювання механізмів цифрової ізоляції, які в майбутньому можуть бути масштабовані на всю країну", - зазначили в ЦПД.

Фактично російська влада, за повідомленням ЦПД, під гаслом "цифрового суверенітету" намагається повністю перекрити людям доступ до правди, послідовно знищуючи вільний інтернет.

"Натомість росіянам залишають лише державну пропаганду, яка має зробити їх покірними та лояльними до режиму", - підкреслили в ЦПД.

Доповнення

США запровадили санкції проти російської компанії Aeza Group та її міжнародної мережі за підтримку кіберзлочинної діяльності. Компанія надавала послуги інтернет-вимагачам, які атакували оборонно-промисловий комплекс США.

Мінцифри надала операторам інструменти для блокування спам-дзвінків, нав'язливої реклами та потенційних шахрайських дзвінків. Зміни вводитимуться поступово, даючи операторам час на технічні доопрацювання протягом кількох місяців.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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