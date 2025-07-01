У червні кремлівська влада встановила рекорд за кількістю відключень мобільного інтернету: зафіксовано 645 випадків

США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті

США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті

США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті

США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті 1 липня, 10:47 • 70365 перегляди