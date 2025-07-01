В июне кремлевские власти установили рекорд по количеству отключений мобильного интернета: зафиксировано 645 случаев

В течение июня Кремль установил рекорд по количеству отключений мобильного интернета. Всего за месяц было зафиксировано 655 случаев, при том что мировой рекорд за весь 2024 год составляет 296 случаев, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В июне российские власти установили рекорд по количеству отключений мобильного интернета: за месяц зафиксировано 655 случаев. Это почти в десять раз больше, чем в мае. Для сравнения, за весь 2024 год в мире зафиксировано 296 случаев блокировки интернета - то есть Россия превзошла глобальные масштабы всего за один месяц - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти государства-агрессора формально все объясняют "мерами безопасности", однако на самом деле речь идет о целенаправленной политике контроля над информационным пространством.

"Характерно, что больше всего отключений фиксируется в регионах с высоким протестным потенциалом - прежде всего в национальных республиках. Эти регионы становятся полигоном для отработки механизмов цифровой изоляции, которые в будущем могут быть масштабированы на всю страну", - отметили в ЦПД.

Фактически российские власти, по сообщению ЦПД, под лозунгом "цифрового суверенитета" пытаются полностью перекрыть людям доступ к правде, последовательно уничтожая свободный интернет.

"Зато россиянам оставляют только государственную пропаганду, которая должна сделать их покорными и лояльными к режиму", - подчеркнули в ЦПД.

Дополнение

США ввели санкции против российской компании Aeza Group и ее международной сети за поддержку киберпреступной деятельности. Компания оказывала услуги интернет-вымогателям, которые атаковали оборонно-промышленный комплекс США.

Минцифры предоставило операторам инструменты для блокировки спам-звонков, навязчивой рекламы и потенциальных мошеннических звонков. Изменения будут вводиться постепенно, давая операторам время на технические доработки в течение нескольких месяцев.