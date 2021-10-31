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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 55424 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Чернівцях усі реанімації ковідних госпіталів заповнені на 100%

Київ • УНН

 • 33992 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Реанімації усіх госпітальних баз Чернівців, де лікують хворих на COVID-19, завантажені на 100%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Чернівецької обласної державної адміністрації.

У Чернівцях усі реанімації ковідних госпіталів заповнені на 100%

Деталі

Багато недужих і у відділеннях міських медичних закладів. Найвищі показники у Міській лікарні № 4 та № 3 — 100% і 93% відповідно. Про це ішлося під час засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 31 жовтня.

"За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Ми і раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків. Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тож маємо робити все, аби уберегти себе та своїх рідних від недуги. Варто пам’ятати, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя“,— сказав директор Департаменту охорони здоров‘я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус в Україні: “жовтими” залишаються лише дві області

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