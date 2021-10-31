У Чернівцях усі реанімації ковідних госпіталів заповнені на 100%

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Багато недужих і у відділеннях міських медичних закладів. Найвищі показники у Міській лікарні № 4 та № 3 — 100% і 93% відповідно. Про це ішлося під час засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 31 жовтня.

"За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Ми і раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків. Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тож маємо робити все, аби уберегти себе та своїх рідних від недуги. Варто пам’ятати, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя“,— сказав директор Департаменту охорони здоров‘я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

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