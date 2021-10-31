В Черновцах все реанимации ковидных госпиталей заполнены на 100%

Подробности

Много больных и в отделениях городских медицинских учреждений. Самые высокие показатели в Городской больнице № 4 и № 3 — 100% и 93% соответственно. Об этом шла речь во время заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям сегодня, 31 октября.

“За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно большое число. Зафиксировано 16 летальных исходов. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от болезни. Стоит помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь”, — сказал директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: “желтыми” остаются только две области

