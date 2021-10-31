В Черновцах все реанимации ковидных госпиталей заполнены на 100%
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных COVID-19, загружены на 100%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Черновицкой областной государственной администрации.
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Много больных и в отделениях городских медицинских учреждений. Самые высокие показатели в Городской больнице № 4 и № 3 — 100% и 93% соответственно. Об этом шла речь во время заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям сегодня, 31 октября.
“За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно большое число. Зафиксировано 16 летальных исходов. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от болезни. Стоит помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь”, — сказал директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.
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