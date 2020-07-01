У Чернівцях у громадський транспорт пускатимуть без довідок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Чернівцях з 2 липня з 10:00 до 22:00 за наявності вільних місць громадським транспортом зможуть користуватися громадяни без довідок з місця роботи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької міської ради.
"На період роботи транспорту в режимі спеціальних перевезень при наявності вільних сидячих місць у Чернівцях з 2 липня дозволено з 10:00 години до 22:00 години проїзд іншим категоріям громадян за умов дотримання протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що до 10 години ранку транспортом можуть користуватися лише мешканці, які добираються на роботу, пред’явивши спецпроїзний, посвідчення або довідку з місця роботи.
"До салону транспортного засобу громадян впускатимуть лише за наявності захисної маски та без ознак ГРВІ. Перевезення пасажирів в режимі спеціальних перевезень в умовах карантину здійснюється в межах кількості місць для сидіння , передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на транспортний засіб. Пільги на оплату проїзду у режимі спецперевезень не діють", - повідомили у міськраді.
Окрім того, у зв’язку із відновленням регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень приміського та міжміського внутрішньо обласного сполучення було вирішено припинити довезення за кошти міського бюджету медичних працівників з районів області.
"Водночас медики продовжують користуватися безкоштовним проїздом у міському електротранспорті при пред’явлення спеціального проїзного", - зазначили у міськраді.
Крім того, як вказано, зважаючи на численні звернення чернівчан мер міста Олексій Каспрук звернувся до голови ОДА Сергія Осачука з проханням розглянути можливість та надати дозвіл на відновлення внутрішнього залізничного сполучення з Чернівців за умов дотримання протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину.
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Нагадаємо, на Буковині виявили 49 нових випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих в області склала 4850.