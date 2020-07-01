В Черновцах в общественный транспорт будут пускать без справок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Черновцах со 2 июля с 10:00 до 22:00 при наличии свободных мест общественным транспортом смогут пользоваться граждане без справок с места работы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкого городского совета.
"На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешено с 10:00 часов до 22:00 часов проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что до 10:00 утра транспортом могут пользоваться только жители, которые добираются на работу, предъявив спецпроездной, удостоверение или справку с места работы.
"В салон транспортного средства граждан будут пускать только при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ. Перевозка пассажиров в режиме специальных перевозок в условиях карантина осуществляется в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на транспортное средство. Льготы на оплату проезда в режиме спецперевозок не действуют", - сообщили в горсовете.
Кроме того, в связи с восстановлением регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок пригородного и междугородного внутренне областного сообщения было решено прекратить подвоз за средства городского бюджета медицинских работников из районов области.
"Вместе с тем медики продолжают пользоваться бесплатным проездом в городском электротранспорте при предъявлении специального проездного", - отметили в горсовете.
Кроме того, как указано, несмотря на многочисленные обращения жителей Черновцов мэр города Алексей Каспрук обратился к председателю ОГА Сергея Осачуку с просьбой рассмотреть возможность и разрешить восстановление внутреннего железнодорожного сообщения из Черновцов в условиях соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина.
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Напомним, на Буковине обнаружили 49 новых случаев коронавируса, общее количество инфицированных в области составило 4850.