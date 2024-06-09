У Чернівецькій області сталась пожежа на підприємстві площею тисячу квадратних метрів
Київ • УНН
На підприємстві в Чернівецькій області сталася масштабна пожежа, яка знищила обладнання та продукцію на площі 1000 квадратних метрів, але не призвела до постраждалих.
У Чернівецькій області виникла масштабна пожежа на одному з підприємств площею 1000 кв.м. Постраждалих та загиблих на пожежі немає. Пожежу вже ліквідували рятувальники. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Сьогодні рятувальники Чернівецькій області ліквідували масштабну пожежу на одному з підприємств області загальною площею 1000 кв.м.
Вогнем було знищено устаткування по виробництву брикетів, готова продукція, речі побутового вжитку.
Постраждалих та загиблих на пожежі немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.
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