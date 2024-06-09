В Черновицкой области произошел пожар на предприятии площадью тысячу квадратных метров

В Черновицкой области возник масштабный пожар на одном из предприятий площадью 1000 кв. м. Пострадавших и погибших на пожаре нет. Пожар уже ликвидировали спасатели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня спасатели Черновицкой области ликвидировали масштабный пожар на одном из предприятий области общей площадью 1000 кв. м.

Огнем было уничтожено оборудование по производству брикетов, готовая продукция, вещи бытового обихода.

Пострадавших и погибших на пожаре нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

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