У Чернігові через аварію можливі перебої з водою: просять зробити запаси
Київ • УНН
У Чернігові зруйновано каналізаційний колектор у районі Шерстянки. Жителів ЗАЗ, Масан, Подусівки та Шерстянки просять скоротити споживання води 4-7 жовтня та зробити запаси питної води.
У Чернігові сталася аварія на каналізаційному колекторі, жителів кількох районів просять скоротити споживання води 4-7 жовтня та зробити запаси питної води, можливі обмеження водопостачання, повідомив у п'ятницю секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні відбулась руйнація каналізаційного колектору діаметром 700 мм в районі Шерстянки. Через цей каналізаційний колектор відводяться стічні води з території району ЗАЗ, Масани, Стара та Нова Подусівка, Шерстянка. У зв'язку з аварією можливе обмеження водопостачання зазначених районів міста. Прохання до жителів міста Чернігова які проживають в зазначених районах Чернігова, скоротити споживання води протягом 04.10 - 07.10.24", - написав Ломако.
З його слів, "при загрозі підтоплення місця аварії, можливе припинення водопостачання в зазначених районах міста".
"Просимо терміново зробити запаси питної води", - вказав Ломако.
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