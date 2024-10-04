В Чернигове из-за аварии возможны перебои с водой: просят сделать запасы

В Чернигове произошла авария на канализационном коллекторе, жителей нескольких районов просят сократить потребление воды 4-7 октября и сделать запасы питьевой воды, возможны ограничения водоснабжения, сообщил в пятницу секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако в Telegram, пишет УНН.

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«Сегодня произошло разрушение канализационного коллектора диаметром 700 мм в районе Шерстянки. Через этот канализационный коллектор отводятся сточные воды с территории района ЗАЗ, Масаны, Старая и Новая Подусовка, Шерстянка. В связи с аварией возможно ограничение водоснабжения отмеченных районов города. Просьба к жителям города Чернигова проживающих в указанных районах Чернигова, сократить потребление воды в течение 04.10 - 07.10.24», - написал Ломако.

По его словам, «при угрозе подтопления места аварии, возможно прекращение водоснабжения в указанных районах города».

«Просим срочно сделать запасы питьевой воды», - указал Ломако.

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