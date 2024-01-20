У Черкаському районі вночі попередньо знищено ворожий дрон - ОВА

У небі над Черкаською областю вночі, попередньо, знищили ворожий дрон - у Черкаському районі, повідомив у суботу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Уночі область майже три години була на тривозі. Водночас під надійним захистом наших оборонців. За попередньою інформацією, у Черкаському районі вони знищили ворожий БпЛА. Без потерпілих і руйнацій інфраструктури - написав Табурець у Telegram.

Оперативні групи продовжують обстеження території, зазначив він.

У небі над Україною вночі знищили 4 з 7 ворожих "шахедів"