У Черкаському районі вночі попередньо знищено ворожий дрон - ОВА
Київ • УНН
Над Черкаською областю в Україні було знищено ворожий безпілотник, жертв і руйнувань інфраструктури немає.
У небі над Черкаською областю вночі, попередньо, знищили ворожий дрон - у Черкаському районі, повідомив у суботу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Уночі область майже три години була на тривозі. Водночас під надійним захистом наших оборонців. За попередньою інформацією, у Черкаському районі вони знищили ворожий БпЛА. Без потерпілих і руйнацій інфраструктури
Оперативні групи продовжують обстеження території, зазначив він.
У небі над Україною вночі знищили 4 з 7 ворожих "шахедів"20.01.24, 09:07 • 28142 перегляди