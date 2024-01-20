В Черкасском районе ночью предварительно уничтожен вражеский дрон - ОВА

В небе над Черкасской областью ночью, предварительно, уничтожили вражеский дрон - в Черкасском районе, сообщил в субботу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Ночью область почти три часа была на тревоге. В то же время под надежной защитой наших защитников. По предварительной информации, в Черкасском районе они уничтожили вражеский БПЛА. Без пострадавших и разрушений инфраструктуры