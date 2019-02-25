У чергах на пунктах пропуску на Донбасі зібралось понад 350 авто

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 50/50; „Мар’їнка“ — 40/60; „Новотроїцьке“ — 50/50; „Гнутове“ — 30/25”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники додали, що за минулу добу відмічається зменшення пасажиро-транспортного потоку. Так, через КПВВ прослідувало 26,3 тисячі осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів.

Також зазначається, що пропускні операції через лінію розмежування в межах визначених дорожніх коридорів розпочались за зимовим графіком. Усі КПВВ функціонують у штатному режимі.





Нагадаємо, за минулий тиждень КПВВ на лінії розмежування перетнуло чверть мільйона громадян.