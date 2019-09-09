У Чехії комуністи вперше не проходять до парламенту — опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Рейтинг Комуністичної партії Чехії вперше за часів незалежності Республіки опустився нижче 5-відсоткового порогу, необхідного для проходження до парламенту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Radio Prague International, які наводять дані опитування, проведеного Kantar CZ.
“Якби зараз в країні відбулися парламентські вибори, Комуністична партія Чехії і Моравії вперше з моменту заснування самостійної Чеської Республіки не змогла б подолати п’ятивідсотковий прохідний бар’єр до Палати депутатів”, — йдеться у повідомленні.
Найбільшу кількість голосів набрала би партія прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша ANO (30%), на другому місці опинилася б Піратська партія (17%), а на третьому — Громадянська демократична партія (14,5%). Більше 5% отримала б також SPD, соціал-демократи, Старости і незалежні, християнські демократи.
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Нагадаємо, хакери розмістили на сайті комуністичної партії Молдови погрози на адресу США.