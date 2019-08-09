Хакери розмістили на сайті комуністичної партії Молдови погрози на адресу США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Хекери зламали сайт Партії комуністів Республіки Молдови. Про це повідомляє УНН, посилаючись на unimedia.info.
Так, на сайті з'явилися такі слова: "Трамп, ви і ваші люди будете притягнуті до відповідальності за кожну краплю крові, пролиту в мусульманських країнах".
Послання закінчується словами "Я люблю "Ісламську державу".
Хекери підписали себе як "nofawkX-Al".
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Як повідомляв УНН, держсекретар Майкл Помпео заявляв, що США знищили 99% терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІГ).