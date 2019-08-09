Хакеры разместили на сайте коммунистической партии Молдовы угрозы в адрес США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Хекеры взломали сайт Партии коммунистов Республики Молдовы. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на unimedia.info.
Так, на сайте появились следующие слова: "Трамп, вы и ваши люди будете привлечены к ответственности за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах".
Послание заканчивается словами "Я люблю "Исламское государство".
Хекеры подписали себя как "nofawkX-Al".
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Как сообщал УНН, госсекретарь Майкл Помпео заявлял, что США уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).