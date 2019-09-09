В Чехии коммунисты впервые не проходят в парламент — опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Рейтинг Коммунистической партии Чехии впервые за время независимости Республики опустился ниже 5-процентного порога, необходимого для прохождения в парламент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague International, которые приводят данные опроса, проведенного Kantar CZ.
“Если бы сейчас в стране прошли парламентские выборы, Коммунистическая партия Чехии и Моравии впервые с момента основания самостоятельной Чешской Республики не смогла бы преодолеть пятипроцентный проходной барьер в Палату депутатов”, — говорится в сообщении.
Наибольшее количество голосов набрала бы партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO (30%), на втором месте оказалась бы Пиратская партия (17%), а на третьем — Гражданская демократическая партия (14,5%). Более 5% получила бы также SPD, социал-демократы, Старосты и независимые, христианские демократы.
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Напомним, хакеры разместили на сайте коммунистической партии Молдовы угрозы в адрес США.