В Чехии коммунисты впервые не проходят в парламент — опрос

“Если бы сейчас в стране прошли парламентские выборы, Коммунистическая партия Чехии и Моравии впервые с момента основания самостоятельной Чешской Республики не смогла бы преодолеть пятипроцентный проходной барьер в Палату депутатов”, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество голосов набрала бы партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO (30%), на втором месте оказалась бы Пиратская партия (17%), а на третьем — Гражданская демократическая партия (14,5%). Более 5% получила бы также SPD, социал-демократы, Старосты и независимые, христианские демократы.

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Напомним, хакеры разместили на сайте коммунистической партии Молдовы угрозы в адрес США.