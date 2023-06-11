У бєлгородській області з рейок зійшли 15 вагонів - губернатор
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Ц№ бєлгородській області в Олексіївському окрузі 15 вантажних вагонів зійшли з рейок. Про це повідомив губернатор області в'ячеслав гладков, передає УНН.
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У росії 15 вантажних вагонів зійшли з рейок у бєлгородській області Олексіївського округу.
За словами губернатора гладкова, всі вагони були порожніми, і постраждалих немає. Однак рух поїздів цією ділянкою залізничної гілки призупинено. Причини події з'ясовують фахівці, додав він.
Нагадаємо
9 червня, у воронежі в РФ місцевих жителів розбудив звук вибуху, губернатор повідомив, що вибух стався в результаті потрапляння в будинок безпілотника.
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