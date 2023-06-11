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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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У бєлгородській області з рейок зійшли 15 вагонів - губернатор

Київ • УНН

 • 252456 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Ц№ бєлгородській області в Олексіївському окрузі 15 вантажних вагонів зійшли з рейок. Про це повідомив губернатор області в'ячеслав гладков, передає УНН.

У бєлгородській області з рейок зійшли 15 вагонів - губернатор

Деталі

У росії 15 вантажних вагонів зійшли з рейок у бєлгородській області Олексіївського округу.

За словами губернатора гладкова, всі вагони були порожніми, і постраждалих немає. Однак рух поїздів цією ділянкою залізничної гілки призупинено. Причини події з'ясовують фахівці, додав він.

Нагадаємо

9 червня, у воронежі в РФ місцевих жителів розбудив звук вибуху, губернатор повідомив, що вибух стався в результаті потрапляння в будинок безпілотника.

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