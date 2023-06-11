В белгородской области с рельсов сошли 15 вагонов - губернатор

Детали

В россии 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в белгородской области алексеевского округа.

По словам губернатора гладкова, все вагоны были пустыми, и пострадавших нет. Однако движение поездов по этому участку железнодорожной ветки приостановлено. Причины происшествия выясняют специалисты, добавил он.

Напомним

9 июня, в воронеже в рф местных жителей разбудил звук взрыва, губернатор сообщил, что взрыв произошел в результате попадания в дом беспилотника.

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