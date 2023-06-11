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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В белгородской области с рельсов сошли 15 вагонов - губернатор

Киев • УНН

 • 252456 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В белгородской области в алексеевском округе 15 грузовых вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщил губернатор области вячеслав гладков, передает УНН.

В белгородской области с рельсов сошли 15 вагонов - губернатор

Детали

В россии 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в белгородской области алексеевского округа.

По словам губернатора гладкова, все вагоны были пустыми, и пострадавших нет. Однако движение поездов по этому участку железнодорожной ветки приостановлено. Причины происшествия выясняют специалисты, добавил он.

Напомним

9 июня, в воронеже в рф местных жителей разбудил звук взрыва, губернатор сообщил, что взрыв произошел в результате попадания в дом беспилотника.

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