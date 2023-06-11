В белгородской области с рельсов сошли 15 вагонов - губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В белгородской области в алексеевском округе 15 грузовых вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщил губернатор области вячеслав гладков, передает УНН.
Детали
В россии 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в белгородской области алексеевского округа.
По словам губернатора гладкова, все вагоны были пустыми, и пострадавших нет. Однако движение поездов по этому участку железнодорожной ветки приостановлено. Причины происшествия выясняют специалисты, добавил он.
Напомним
9 июня, в воронеже в рф местных жителей разбудил звук взрыва, губернатор сообщил, что взрыв произошел в результате попадания в дом беспилотника.
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