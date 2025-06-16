У Британії створили безболісну альтернативу біопсії - нанопластир для діагностики раку

Науковці з Королівського коледжу Лондона розробили революційний медичний пластир із мільйонами надтонких наноголок, що дозволяють безболісно та неінвазивно отримувати молекулярну інформацію з тканин - без видалення зразків, як під час традиційної біопсії. Це може повністю змінити підхід до діагностики і моніторингу хвороб, зокрема онкологічних та нейродегенеративних. Про це пише УНН із посиланням на Рhys.

Деталі

Біопсію щороку проводять мільйонам пацієнтів у всьому світі для виявлення захворювань. Але ця процедура є інвазивною, часто болісною і не завжди безпечною. До того ж, кожна біопсія забирає частину тканини, що обмежує можливість повторних досліджень або точного аналізу, особливо в таких органах, як мозок.

Нова технологія пропонує інше рішення. Наноголки, що у 1000 разів тонші за людську волосину, здатні проникати в тканини без болю, не пошкоджуючи їх. Вони зчитують "молекулярний відбиток" клітин - ліпіди, білки та мРНК - і передають його для аналізу за допомогою мас-спектрометрії та штучного інтелекту. Це дозволяє точно визначити, чи присутня пухлина, як вона змінюється під впливом лікування, та відстежувати прогрес хвороби в динаміці.

Це найбільш перспективне досягнення за 12 років наших досліджень у сфері наноголок. Нова технологія відкриває принципово нові можливості для пацієнтів із раком мозку, хворобою Альцгеймера, а також для розвитку персоналізованої медицини - сказав керівник наукового дослідження доктор Чіро К'яппіні.

У межах передклінічних випробувань пластир застосовували до зразків пухлин мозку, отриманих як від людей, так і від лабораторних мишей. Метод продемонстрував здатність збирати багатовимірну інформацію з різних типів клітин без жодного пошкодження тканини. Це дає змогу проводити багаторазові тести з однієї й тієї ж ділянки - те, що раніше було неможливим.

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Розробку планують впроваджувати під час нейрохірургічних операцій. Наприклад, пластир можна буде накладати прямо на підозрілу ділянку тканини мозку, а вже за 20 хвилин отримати результат, який допоможе ухвалити рішення — видаляти частину тканини чи ні.

Наноголки виготовляють за тими ж технологіями, що й комп’ютерні мікрочипи. Це дозволяє інтегрувати їх у звичайні медичні інструменти: пов’язки, ендоскопи, навіть контактні лінзи.

Це може стати початком кінця болісних біопсій. Ми відкрили новий шлях до безпечної, точної та комфортної діагностики, яка змінить медицину майбутнього - підсумував доктор К’яппіні.

Дослідження опубліковане в науковому журналі Nature Nanotechnology.

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