В Британии создали безболезненную альтернативу биопсии - нанопластырь для диагностики рака

Ученые из Королевского колледжа Лондона разработали революционный медицинский пластырь с миллионами сверхтонких наноигл, позволяющих безболезненно и неинвазивно получать молекулярную информацию из тканей - без удаления образцов, как во время традиционной биопсии. Это может полностью изменить подход к диагностике и мониторингу болезней, в частности онкологических и нейродегенеративных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Рhys.

Детали

Биопсию ежегодно проводят миллионам пациентов во всем мире для выявления заболеваний. Но эта процедура является инвазивной, часто болезненной и не всегда безопасной. К тому же, каждая биопсия забирает часть ткани, что ограничивает возможность повторных исследований или точного анализа, особенно в таких органах, как мозг.

Новая технология предлагает другое решение. Наноиглы, в 1000 раз тоньше человеческого волоса, способны проникать в ткани без боли, не повреждая их. Они считывают "молекулярный отпечаток" клеток - липиды, белки и мРНК - и передают его для анализа с помощью масс-спектрометрии и искусственного интеллекта. Это позволяет точно определить, присутствует ли опухоль, как она меняется под влиянием лечения, и отслеживать прогресс болезни в динамике.

Это наиболее перспективное достижение за 12 лет наших исследований в сфере наноигл. Новая технология открывает принципиально новые возможности для пациентов с раком мозга, болезнью Альцгеймера, а также для развития персонализированной медицины - сказал руководитель научного исследования доктор Чиро Кьяппини.

В рамках доклинических испытаний пластырь применяли к образцам опухолей мозга, полученных как от людей, так и от лабораторных мышей. Метод продемонстрировал способность собирать многомерную информацию из различных типов клеток без повреждения ткани. Это позволяет проводить многократные тесты с одной и той же области - то, что раньше было невозможным.

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Разработку планируют внедрять во время нейрохирургических операций. Например, пластырь можно будет накладывать прямо на подозрительный участок ткани мозга, а уже через 20 минут получить результат, который поможет принять решение - удалять часть ткани или нет.

Наноиглы изготавливают по тем же технологиям, что и компьютерные микрочипы. Это позволяет интегрировать их в обычные медицинские инструменты: повязки, эндоскопы, даже контактные линзы.

Это может стать началом конца болезненных биопсий. Мы открыли новый путь к безопасной, точной и комфортной диагностике, которая изменит медицину будущего - подытожил доктор Кьяппини.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Nanotechnology.

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