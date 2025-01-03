У Броварах оголосили конкурс на підтримку соціальних проєктів громадських організацій.

Управління соціального захисту населення Броварської міської ради оголосило конкурс програм і проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства. Його мета - підтримка ініціатив, спрямованих на вирішення актуальних соціальних проблем громади. Фінансування переможців конкурсу буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету у 2025 році, пише УНН.

Конкурс покликаний забезпечити прозорість розподілу бюджетних коштів, передбачених у програмі "З турботою про кожного" на 2024-2026 роки. Загальний бюджет проєкту передбачає фінансування ініціатив із розрахунку до 150 тисяч гривень на кожен проєкт. Учасники повинні забезпечити щонайменше 15% додаткового фінансування у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів.

Програми, що братимуть участь у конкурсі, мають бути спрямовані на вирішення соціальних проблем громади. Серед пріоритетних напрямів - соціальна реабілітація осіб з інвалідністю, порушеннями слуху та зору, інтелектуальними порушеннями, допомога ветеранам війни, підтримка малозабезпечених і багатодітних сімей, розвиток волонтерської діяльності, утвердження громадянської ідентичності та патріотичного виховання.

Особливу увагу організатори приділяють адаптації проєктів до умов воєнного стану. Зокрема, учасники мають забезпечити виконання програм із врахуванням змін у безпековій ситуації. Для кожного проєкту застосовується індивідуальний підхід, що дозволяє врахувати специфіку конкретних потреб громади.

У конкурсі можуть брати участь громадські організації, зареєстровані як юридичні особи, які входять до Реєстру неприбуткових установ та організацій і діють на території Броварської громади щонайменше шість місяців. Заявки приймаються в електронній та друкованій формах до 22 січня 2025 року.

Конкурс проходитиме у два етапи. Перший етап - індивідуальне оцінювання заявок, другий - відкритий захист конкурсних пропозицій. Результати конкурсу будуть оприлюднені до 1 лютого 2025 року на офіційному порталі Броварської міської ради.

Ця ініціатива є черговим кроком до створення більш інклюзивної та підтримуючої громади, яка відповідає на сучасні виклики та потреби мешканців.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що міська влада Броварів підготувала програму на найближчі 4 роки для покращення доступності та комфортного пересування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, у Броварській громаді планують облаштувати спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках. За словами міського голови Ігоря Сапожко, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Усі великі торговельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.

Наприклад, у межах програми вже отримано 36 заявок на встановлення підйомників.

На монтаж одного підйомника передбачено до 150 тисяч гривень, із яких близько 90 тисяч гривень витрачається на сам пристрій, а решта - на його встановлення і обслуговування.