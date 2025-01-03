У Броварах оголосили конкурс на підтримку соціальних проєктів громадських організацій.

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 133042 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 129960 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 133519 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 152112 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172218 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 148627 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158565 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175815 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221852 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176723 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 170634 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 147694 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 129968 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 112550 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 124578 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 133051 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 129968 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 240207 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 236889 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 365807 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 42383 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 55921 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 54904 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 91115 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 106800 перегляди
Актуальне
У Броварах оголосили конкурс на підтримку соціальних проєктів громадських організацій

У Броварах оголосили конкурс на підтримку соціальних проєктів громадських організацій

Київ • УНН

 • 26413 перегляди

У Броварах оголосили конкурс на підтримку соціальних проєктів громадських організацій.

Управління соціального захисту населення Броварської міської ради оголосило конкурс програм і проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства. Його мета - підтримка ініціатив, спрямованих на вирішення актуальних соціальних проблем громади. Фінансування переможців конкурсу буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету у 2025 році, пише УНН.

Конкурс покликаний забезпечити прозорість розподілу бюджетних коштів, передбачених у програмі "З турботою про кожного" на 2024-2026 роки. Загальний бюджет проєкту передбачає фінансування ініціатив із розрахунку до 150 тисяч гривень на кожен проєкт. Учасники повинні забезпечити щонайменше 15% додаткового фінансування у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів.

Програми, що братимуть участь у конкурсі, мають бути спрямовані на вирішення соціальних проблем громади. Серед пріоритетних напрямів - соціальна реабілітація осіб з інвалідністю, порушеннями слуху та зору, інтелектуальними порушеннями, допомога ветеранам війни, підтримка малозабезпечених і багатодітних сімей, розвиток волонтерської діяльності, утвердження громадянської ідентичності та патріотичного виховання.

Особливу увагу організатори приділяють адаптації проєктів до умов воєнного стану. Зокрема, учасники мають забезпечити виконання програм із врахуванням змін у безпековій ситуації. Для кожного проєкту застосовується індивідуальний підхід, що дозволяє врахувати специфіку конкретних потреб громади.

У конкурсі можуть брати участь громадські організації, зареєстровані як юридичні особи, які входять до Реєстру неприбуткових установ та організацій і діють на території Броварської громади щонайменше шість місяців. Заявки приймаються в електронній та друкованій формах до 22 січня 2025 року.

Конкурс проходитиме у два етапи. Перший етап - індивідуальне оцінювання заявок, другий - відкритий захист конкурсних пропозицій. Результати конкурсу будуть оприлюднені до 1 лютого 2025 року на офіційному порталі Броварської міської ради.

Ця ініціатива є черговим кроком до створення більш інклюзивної та підтримуючої громади, яка відповідає на сучасні виклики та потреби мешканців.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що міська влада Броварів підготувала програму на найближчі 4 роки для покращення доступності та комфортного пересування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, у Броварській громаді планують облаштувати спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках. За словами міського голови Ігоря Сапожко, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Усі великі торговельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.

Наприклад, у межах програми вже отримано 36 заявок на встановлення підйомників.

На монтаж одного підйомника передбачено до 150 тисяч гривень, із яких близько 90 тисяч гривень витрачається на сам пристрій, а решта - на його встановлення і обслуговування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКиївщина
brovaryБровари

Звернутися з питань розміщення реклами