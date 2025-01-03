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В Броварах объявили конкурс на поддержку социальных проектов общественных организаций

В Броварах объявили конкурс на поддержку социальных проектов общественных организаций

Киев  •  УНН

 • 3822 просмотра

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В Броварах объявили конкурс на поддержку социальных проектов общественных организаций.

Управление социальной защиты населения Броварского городского совета объявило конкурс программ и проектов, разработанных институтами гражданского общества. Его цель - поддержка инициатив, направленных на решение актуальных социальных проблем громады. Финансирование победителей конкурса будет осуществляться за счет средств местного бюджета в 2025 году, пишет УНН.

Конкурс призван обеспечить прозрачность распределения бюджетных средств, предусмотренных в программе "С заботой о каждом" на 2024-2026 годы. Общий бюджет проекта предусматривает финансирование инициатив из расчета до 150 тысяч гривен на каждый проект. Участники должны обеспечить не менее 15% дополнительного финансирования в виде материальных или нематериальных ресурсов.

Программы, которые будут участвовать в конкурсе, должны быть направлены на решение социальных проблем громады. Среди приоритетных направлений - социальная реабилитация лиц с инвалидностью, нарушениями слуха и зрения, интеллектуальными нарушениями, помощь ветеранам войны, поддержка малообеспеченных и многодетных семей, развитие волонтерской деятельности, утверждение гражданской идентичности и патриотического воспитания.

Особое внимание организаторы уделяют адаптации проектов к условиям военного положения. В частности, участники должны обеспечить выполнение программ с учетом изменений в ситуации с безопасностью. Для каждого проекта применяется индивидуальный подход, позволяющий учесть специфику конкретных потребностей общества.

В конкурсе могут принимать участие общественные организации, зарегистрированные как юридические лица, которые входят в Реестр неприбыльных учреждений и организаций и действуют на территории Броварской громады не менее шести месяцев. Заявки принимаются в электронной и печатной формах до 22 января 2025 года.

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап - индивидуальное оценивание заявок, второй - открытая защита конкурсных предложений. Результаты конкурса будут обнародованы до 1 февраля 2025 года на официальном портале Броварского городского совета.

Эта инициатива является очередным шагом к созданию более инклюзивной и поддерживающей громады, которая отвечает на современные вызовы и потребности жителей.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что городские власти Броваров подготовили программу на ближайшие 4 года для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской громаде планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимален для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры оборудованы пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Например, в рамках программы уже получено 36 заявок на установку подъемников.

На монтаж одного подъемника предусмотрено до 150 тысяч гривен, из которых около 90 тысяч гривен тратится на само устройство, а остальные - на его установку и обслуживание.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
brovariБровары