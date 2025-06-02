У Брюсселі сталася пожежа біля будівлі, де відбуваються саміти ЄС

Невелика підземна пожежа сталася в понеділок біля будівлі Europa в Брюсселі, де проходять саміти лідерів ЄС, екстрені служби загасили її, пише УНН з посиланням на Euractiv.

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Швидка допомога, пожежники та поліцейські прибули на місце незадовго до опівдня за місцевим часом, після того, як загорілися електричні кабелі, від яких був запах диму. Дипломати з цікавістю спостерігали і питали один одного, що сталося.

Тут тривають будівельні роботи, щоб зробити пішохідну зону, але пожежник сказав, що робітників не було в цій зоні, коли спалахнула пожежа.

Також на місце події викликали представників газоелектрокомпанії Sibelga через те, що зачепило високовольтний кабель. Повідомлень про постраждалих немає. Вхід до станції метро Шумана закрили.

"Це незвичайно, що так диміло", - сказав один пожежник, поки команда розбризкувала піну на кабелі.

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