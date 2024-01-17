На Брянщині аварійне приземлення на трасу здійснив військовий гелікоптер Мі-8
Київ • УНН
Військовий вертоліт Мі-8 здійснив аварійну посадку на трасі в Брянській області через імовірну технічну несправність. Приземлення призвело до тимчасового відключення електроенергії в кількох районах, але постраждалих немає.
У Брянській області росії здійснив аварійне приземлення військовий вертоліт Мі-8. Про це повідомив один з російських телеканалів посилаючись на заяву глави регіону Олександра Богомаза, передає УНН.
Деталі
Інцидент стався поблизу Севського району.
За словами тамтешнього губернатора Богомаза, ніхто не постраждав.
Однак здійснюючи "посадку" вертоліт обірвав лінії зв'язку. За даними Богомаза, через це були знеструмлені Севський, Суземський, Брасівський і Комарицький райони. Однак, енергопостачання вже відновили.
Інцидент прокоментувало і російське Міноборони. Згідно з версією до аварійної посадки Мі-8 могла призвести технічна несправність вертольота.
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Це другий Мі-8 який впав за добу. Зранку повідомлялося, що військовий вертоліт Мі-8 (Борт 203 - ред.) впав на околиці столиці Киргизстану в місті Бішкек. Постраждали люди.