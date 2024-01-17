В Брянской области аварийно сел на трассу военный вертолет Ми-8

Зимняя дорога требует повышенного внимания: как избежать ДТП на заснеженных и скользких дорогах

Патрульная полиция Украины консультирует водителей по безопасности дорожного движения зимой, рекомендует быть осторожными и проверять состояние транспортного средства, чтобы избежать аварий. Советы включают в себя плавное управление автомобилем, соблюдение безопасной дистанции и осведомленность об опасных участках на дороге.