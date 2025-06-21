У Бразилії унаслідок аварії повітряної кулі загинули щонайменше вісім людей

У Бразилії у суботу, 21 червня, повітряна куля з пасажирами загорілася в повітрі і впала на землю. Щонайменше восьмеро людей загинули. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

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Туристична повітряна куля загорілася та впала з неба в місті Прая-Гранде, що в південному штаті Санта-Катаріна.

У соцмережах з’явилися відео, на яких зафіксовано момент займання та падіння кулі.

За даними військової пожежної служби Санта-Катаріни, тринадцять осіб вижили після аварії та були доправлені до лікарень поблизу.

Усього на борту перебувала 21 людина, зокрема пілот, зазначили в службі.

"Ми в жалобі. Сталася трагедія. Ми з’ясуємо, як усе сталося, чому це сталося. Але зараз головне - аби структура штату зробила все можливе", - повідомив губернатор штату Жоржинью Меллу у X.

Нагадаємо

Біля долини Іхлара в Туреччині повітряна куля здійснила аварійну посадку через різкий порив вітру. Загинув пілот, 19 індонезійських туристів зазнали поранень.