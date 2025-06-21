В Бразилии в результате крушения воздушного шара погибли по меньшей мере восемь человек

В Бразилии в субботу, 21 июня, воздушный шар с пассажирами загорелся в воздухе и упал на землю. По меньшей мере восемь человек погибли. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Туристический воздушный шар загорелся и упал с неба в городе Прайя-Гранди, что в южном штате Санта-Катарина.

В соцсетях появились видео, на которых зафиксирован момент возгорания и падения шара.

По данным военной пожарной службы Санта-Катарины, тринадцать человек выжили после аварии и были доставлены в близлежащие больницы.

Всего на борту находился 21 человек, включая пилота, отметили в службе.

"Мы в трауре. Произошла трагедия. Мы выясним, как всё произошло, почему это произошло. Но сейчас главное - чтобы структура штата сделала всё возможное", - сообщил губернатор штата Жоржинью Меллу в X.

Напомним

Возле долины Ихлара в Турции воздушный шар совершил аварийную посадку из-за резкого порыва ветра. Погиб пилот, 19 индонезийских туристов получили ранения.