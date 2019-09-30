У Бразилії сталася пожежа на НПЗ Revap
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Велика пожежа сталася в неділю на третьому за величиною бразильському НПЗ Revap в Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу на південному сході країни. Про це з посиланням на державну нафтогазову компанію Petrobras повідомила газета Folha de S.Paulo, передає УНН.
Як уточнюється, близько 15:30 за місцевим часом (21:30 Київ) було зафіксовано спалах одного з резервуарів з продуктами нафтопереробки. Високі клуби чорного диму було видно в сусідніх населених пунктах. Крім власних пожежних розрахунків НПЗ в боротьбі з полум'ям задіяні 29 членів місцевих бригад рятувальників і 12 автомобілів пожежної охорони. Станом на 22:00 за місцевим часом (04:00 Київ) пожежу не ліквідували.
Інформації про причини загоряння, жертв і постраждалих немає. За попередніми даними, стався витік вмісту резервуара. За фактом інциденту буде проведено внутрішнє розслідування, повідомила Petrobras.
Введений в експлуатацію в 1980 році НПЗ Revap щодня переробляє до 252 тис. барелів нафти, забезпечуючи потреби 14% національного ринку нафтопродуктів. Підприємство повністю забезпечує авіаційним гасом найбільший міжнародний аеропорт країни "Гуарульос" в Сан-Паулу.
Нагадаємо, принц Саудівської Аравії вважає "актом війни" атаки на НПЗ королівства.
INcêndio na região da Refinaria Henrique Lage (Revap) da Petrobras em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros e a estatal ainda não tem informações.
Sete viaturas do Corpo de Bombeiros combatem agora a um incêndio na REVAP. pic.twitter.com/z84f7h7BNH