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В Бразилии произошел пожар на НПЗ Revap

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Крупный пожар произошел в воскресенье на третьем по величине бразильском НПЗ Revap в Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу на юго-востоке страны. Об этом со ссылкой на государственную нефтегазовую компанию Petrobras сообщила газета Folha de S.Paulo, передает УНН.

В Бразилии произошел пожар на НПЗ Revap

Как уточняется, около 15:30 по местному времени (21:30 Киев) было зафиксировано возгорание одного из резервуаров с продуктами нефтепереработки. Высокие клубы черного дыма было видно в соседних населенных пунктах. Кроме собственных пожарных расчетов НПЗ в борьбе с пламенем задействованы 29 членов местных бригад спасателей и 12 автомобилей пожарной охраны. По состоянию на 22:00 по местному времени (04:00 Киев) пожар не ликвидирован.

Информации о причинах возгорания, жертвах и пострадавших — нет. По предварительным данным, произошла утечка содержимого резервуара. По факту инцидента будет проведено внутреннее расследование, сообщила Petrobras.

Введен в эксплуатацию в 1980 году НПЗ Revap ежедневно перерабатывает до 252 тыс. баррелей нефти, обеспечивая потребности 14% национального рынка. Предприятие полностью обеспечивает авиационным керосином крупнейший международный аэропорт страны “Гуарульос” в Сан-Паулу.

Напомним, принц Саудовской Аравии считает “актом войны” атаки на НПЗ королевства.

INcêndio na região da Refinaria Henrique Lage (Revap) da Petrobras em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros ea estatal ainda não tem informações.
Sete viaturas do Corpo de Bombeiros combatem agora a um incêndio na REVAP. pic.twitter.com/z84f7h7BNH

— Canal Net TV (@ canalnettv811) September 29, 2019

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