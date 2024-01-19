У Борисполі готуються до забігу до Дня Соборності: на одній з вулиць обмежать рух транспорту
Київ • УНН
Рух транспорту по вулиці Соборній у Борисполі буде тимчасово обмежено 20 січня у зв'язку з проведенням спортивного забігу.
У суботу, 20 січня, у Борисполі тимчасово обмежать рух вулицею Соборна через проведення спортивного забігу. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області, передає УНН.
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У звʼязку з проведенням 20 січня спортивного забігу до Дня Соборності України буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів на заїзд (виїзд) вулицею Соборна (від вулиці Київський Шлях до Френкеля) у Борисполі
Поліцейські також наголосили, що зупинка і стоянка на місці проведення заходу буде заборонена з 19 січня. Водіїв просять також звертати увагу на дорожні знаки.
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Патрульні регулюватимуть дорожній рух, здійснюватимуть охорону публічного порядку та братимуть участь у самому забігу.
Правоохоронці закликали водіїв планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.
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