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У Борисполі готуються до забігу до Дня Соборності: на одній з вулиць обмежать рух транспорту

У Борисполі готуються до забігу до Дня Соборності: на одній з вулиць обмежать рух транспорту

Київ • УНН

 • 34262 перегляди

Рух транспорту по вулиці Соборній у Борисполі буде тимчасово обмежено 20 січня у зв'язку з проведенням спортивного забігу.

У суботу, 20  січня, у Борисполі тимчасово обмежать рух вулицею Соборна через проведення спортивного забігу. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області, передає УНН.

Деталі 

У звʼязку з проведенням 20 січня спортивного забігу до Дня Соборності України буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів на заїзд (виїзд) вулицею Соборна (від вулиці Київський Шлях до Френкеля) у Борисполі

- резюмували правоохоронці. 

Поліцейські також наголосили, що зупинка і стоянка на місці проведення заходу буде заборонена з 19 січня. Водіїв просять також звертати увагу на дорожні знаки.

Патрульна поліція нагадала водіям про вимоги щодо номерного знаку16.01.24, 19:10 • 33044 перегляди

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Доповнення 

Патрульні регулюватимуть дорожній рух, здійснюватимуть охорону публічного порядку та братимуть участь у самому забігу.

Правоохоронці закликали водіїв планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо

Патрульна поліція України надала рекомендації як уникнути дорожньо-транспортної пригоди на зимовій дорозі.   

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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