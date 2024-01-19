В Борисполе готовятся к забегу ко Дню Соборности: на одной из улиц ограничат движение транспорта

В субботу, 20 января, в Борисполе временно ограничат движение по улице Соборная из-за проведения спортивного забега. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

В связи с проведением 20 января спортивного забега ко Дню Соборности Украины будет временно ограничено движение транспортных средств на заезд (выезд) по улице Соборная (от улицы Киевский Шлях до Френкеля) в Борисполе - резюмировали правоохранители.

Полицейские также отметили, что остановка и стоянка на месте проведения мероприятия будет запрещена с 19 января. Водителей просят также обращать внимание на дорожные знаки.

Патрульная полиция напомнила водителям о требованиях относительно номерного знака

Дополнение

Патрульные будут регулировать дорожное движение, осуществлять охрану общественного порядка и участвовать в самом забеге.

Правоохранители призвали водителей планировать маршрут своей поездки с учетом этой информации.

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