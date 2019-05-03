У "Борисполі" затримали іноземця зі списків Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Албанії, який знаходився у списку Інтерполу. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Громадянина Албанії розшукували на батьківщині для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину пов’язаного із примусом або перешкоджанням співмешканню або розлученню.
Як повідомляв УНН, на Київщині затримано громадянина Росії зі списку Інтерполу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В аеропорту Львова прикордонники затримали угорця, якого розшукував Інтерпол
Як повідомляв УНН, Інтерпол розшукує 11-ту дитину затриманої в Грузії громадянки України.