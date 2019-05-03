В "Борисполе" задержали иностранца из списков Интерпола

Гражданина Албании разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления связанного с принуждением или препятствием сожительству или разводу.



Как сообщал УНН, в Киевской области задержан гражданин России с списке Интерпола.



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Как сообщал УНН, Интерпол разыскивает 11-го ребенка задержанной в Грузии гражданки Украины.