В "Борисполе" задержали иностранца из списков Интерпола

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 74075 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100275 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103137 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104856 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128484 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112877 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138632 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144785 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130284 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В "Борисполе" задержали иностранца из списков Интерпола

В "Борисполе" задержали иностранца из списков Интерпола

Киев  •  УНН

 • 17099 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В аэропорту “Борисполь” задержали гражданина Албании, который находился в списке Интерпола. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.

Гражданина Албании разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления связанного с принуждением или препятствием сожительству или разводу.

Как сообщал УНН, в Киевской области задержан гражданин России с списке Интерпола.

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Как сообщал УНН, Интерпол разыскивает 11-го ребенка задержанной в Грузии гражданки Украины.

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