В аеропорту Львова прикордонники затримали угорця, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Учора прикордонники Львівського загону у міжнародному авіаційному пункті пропуску "Львів" під час здійснення заходів контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за підробку документів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Ним виявився громадянин Угорщини, який прилетів рейсом "Лондон-Львів". Під час перевірки документів угорця охоронці кордону зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Чоловік одразу ж був затриманий правоохоронцями.
По цьому факту прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції.
Як повідомляв УНН, на Одещині затримали громадянина Молдови, якого розшукували через Інтерпол.