В аэропорту Львова пограничники задержали венгра, которого разыскивал Интерпол

Им оказался гражданин Венгрии, который прилетел рейсом "Лондон-Львов". Во время проверки документов венгра пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями.

По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, а самого задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.



Как сообщал УНН, в Одесской области задержали гражданина Молдовы, которого разыскивали через Интерпол .