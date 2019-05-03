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На Київщині затримано громадянина Росії зі списку Інтерполу

На Київщині затримано громадянина Росії зі списку Інтерполу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. На Київщині затримано громадянина Росії, який перебував у розшуку Інтерполу. Про це УНН повідомили у поліції Київської області. 

Працівниками управління стратегічних розслідувань ГУНП Київської області в рамках поліцейської операції "Мігрант" , в ході проведення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення осіб, які незаконно перебувають на території України, було виявлено та затримано 48-річного громадянина Російської Федерації.

Правоохоронцями було встановлено, що даний громадянин є "злодієм в законі" та перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої його екстрадиції до Королівства Іспанії за вчинення злочинів передбачених ст. 515, ст. 517 (Незаконне злочинне об’єднання), ст. 301, ст. 302 (Відмивання грошей), ст. 392, ст. 390 (Фальсифікація в комерційному чи в офіційному документі), ст. 305 (Проти державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанії.

Підставою для затримання є Міжнародний ордер на арешт та Європейський ордер на затримання та доставку зловмисника.

Наразі розшукуваного доставлено до Бориспільського відділу поліції, де на нього складено протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. 208 КПК України на 72 години для подальшого утримання в ізоляторі тимчасового тримання до прийняття рішення судом. 

Як повідомляв УНН, Інтерпол розшукує 11-ту дитину затриманої в Грузії громадянки України

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