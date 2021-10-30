У "Борисполі" у ще 10 пасажирів запідозрили підроблені COVID-сертифікати

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"29 жовтня на території аеропорту “Бориспіль” у 10 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. Усі вони прилетіли до України з інших держав", - повідомили у поліції.

Деталі

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Доповнення

За даними поліції, вже є щонайменше 870 кримінальних проваджень щодо COVID-сертифікатів, і 92% цих проваджень стосуються підробки документів.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.