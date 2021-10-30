В "Борисполе" у еще 10 пассажиров заподозрили поддельные COVID-сертификаты
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Полицейские Киевской области на территории международного аэропорта "Борисполь" за минувшие сутки обнаружили у 10 человек COVID-сертификаты с признаками подделки. Об этом сообщили УНН в полиции области.
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"29 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 10 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств", - сообщили в полиции.
Детали
Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Дополнение
По данным полиции, уже есть по меньшей мере 870 уголовных производств из-за COVID-сертификатов, и 92% этих производств касаются подделки документов.
Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или же по номеру 102.