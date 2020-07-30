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19 березня, 18:42 • 62083 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 111148 перегляди

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У Болгарії знов оновили правила для в’їзду українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Українцям більше не потрібна довідка про негативний ПЛР-тест на коронавірус при в’їзді в Болгарію. Про це інформує Консульський відділ посольства України в Болгарії, передає УНН.

“30.07.2020 р. оновлено рішення Мінохорони здоров’я № РД-01-443, згідно з яким починаючи з 31 липня до 31 серпня ц.р. громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, та без проходження 14-денного карантину”, — повідомили дипломати.

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Нагадаємо, у вівторок МЗС Болгарії повідомило, що починаючи з 30 липня громадяни України можуть в’їжджати на територію Болгарії при наявності у них негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, проведеного в останні 72 години.

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