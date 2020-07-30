В Болгарии вновь обновили правила для въезда украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Украинцам больше не нужна справка о негативном ПЦР-тесте на коронавирус при въезде в Болгарию. Об этом информирует Консульский отдел посольства Украины в Болгарии, передает УНН.
"30.07.2020 г. обновлено решение Минздрава № РД-01-443, согласно которому начиная с 31 июля по 31 августа с.г. гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, что показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - сообщили дипломаты.
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Напомним, во вторник МИД Болгарии сообщил, что начиная с 30 июля граждане Украины могут въезжать на территорию Болгарии при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в последние 72 часа.