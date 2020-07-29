Криклій розповів, куди сьогодні можуть літати українці

"Куди можуть полетіти українці на відпочинок станом на зараз? Болгарія - при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття; Туреччина, Єгипет - в'їзд і повернення без обмежень; Чорногорія, Албанія - 14-денна самоізоляція по прибуттю в Україну; Хорватія - обов'язковий негативний ПЛР-тест при в'їзді, зроблений протягом останніх 48 годин", - написав Криклій.

Також він нагадав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту. В "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування.

"Дані щодо в'їзду змінюються кожного дня в залежності від епідеміологічної ситуації в країнах. Тому перед поїздкою обов'язково перевіряйте інформацію", - додав міністр.

Нагадаємо, за інформацією МЗС, у топ-3 країн, які цікавлять українців з точки зору подорожей, входять Угорщина, Туреччина та Франція.