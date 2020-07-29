Криклий рассказал, куда сегодня могут летать украинцы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 30639 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101627 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106514 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133488 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110617 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131335 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102040 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102055 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Криклий рассказал, куда сегодня могут летать украинцы

Криклий рассказал, куда сегодня могут летать украинцы

Киев  •  УНН

 • 37085 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. По состоянию на сейчас Украинцы могут лететь на отдых в несколько стран, в частности, в Болгарию, Турцию и Египет. Об этом написал в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Куда могут улететь украинцы на отдых по состоянию на сейчас? Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия; Турция, Египет - въезд и возвращение без ограничений; Черногория, Албания - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину; Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов", - написал Криклий.

Также он напомнил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования.

"Данные относительно въезда меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в развивающихся странах. Поэтому перед поездкой обязательно проверяйте информацию", - добавил министр.

Напомним, по информации МИД, в топ-3 стран, которые интересуют украинцев с точки зрения путешествий, входят Венгрия, Турция и Франция.

Украинские Национальные Новости

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