Болгарія змінила правила в'їзду для українців

"Із...28 липня, громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косово, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в'їхати до Болгарії при наданні негативного тесту ПЛР, проведеного в останні 72 години. Для громадян України вимога надати негативний ПЛР-тест діятиме з 30 липня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно із заявою МЗС країни, ПЛР-тест не потрібен для осіб, які прибувають до країни з держав-членів ЄС, Великої Британії, країн Шенгенської зони, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіки Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю.

Як повідомлялося в УНН, в середині липня Міністерство охорони здоров'я Болгарії дозволило в'їжджати на територію країни українцям - без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус.