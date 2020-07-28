Болгарія змінила правила в'їзду для українців

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19 березня, 18:42 • 40873 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 87983 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 94307 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114082 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 120655 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117782 перегляди

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Починаючи з четверга громадяни України можуть в'їжджати на територію Болгарії при наявності у них негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, проведеного в останні 72 години. Про це повідомляє МЗС Болгарії, передає УНН.

"Із...28 липня, громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косово, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в'їхати до Болгарії при наданні негативного тесту ПЛР, проведеного в останні 72 години. Для громадян України вимога надати негативний ПЛР-тест діятиме з 30 липня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно із заявою МЗС країни, ПЛР-тест не потрібен для осіб, які прибувають до країни з держав-членів ЄС, Великої Британії, країн Шенгенської зони, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіки Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю.

Як повідомлялося в УНН, в середині липня Міністерство охорони здоров'я Болгарії дозволило в'їжджати на територію країни українцям - без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус.

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