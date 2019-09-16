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У Білорусі заявили про "червоні прапорці" в інтеграції з Росією

У Білорусі заявили про "червоні прапорці" в інтеграції з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. В основі об’єднання економік Росії і Білорусі лежать суверенітет і незалежність кожної з країн. Про це прессекретар президента Білорусії Наталія Ейсмонт заявила в інтерв’ю місцевій газеті “Наша Нива”, пише УНН.

“Червоні прапорці — це суверенітет і незалежність кожної з країн. В інтеграційних же процесах ми йдемо на ті кроки, які економічно доцільні”, — сказала Ейсмонт. Вона зазначила, що мови про створення спільних органів не йде, так як країни до цього ще не готові.

Ейсмонт також додала, що “програма стане програмою (інтеграції Росії і Білорусі) тільки тоді, коли її підпишуть президенти і вона буде прийнята на вищій Держраді в грудні”.

Як писав УНН раніше, видання “Коммерсант” вперше розкрило деталі програми економічної інтеграції Росії і Білорусі. Прем’єр-міністри двох країн узгодили її 6 вересня, але офіційно вона поки не публікувалася. Справжність документа, з яким ознайомився “Коммерсант”, підтвердило джерело в російському уряді.

Також варто зазначити, що програма економічної інтеграції РФ і Білорусі “повинна бути представлена президентам двох країн до кінця поточного року, поки що інформація про неї носить попередній характер”. Про це журналістам заявив у понеділок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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