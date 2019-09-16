В Беларуси заявили о "красных флажках" в интеграции с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В основе объединения экономик России и Беларуси лежат суверенитет и независимость каждой из стран. Об этом пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила в интервью местной газете “Наша Нива”, пишет УНН.
“Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны”, — сказала Эйсмонт. Она отметила, что речи о создании совместных органов не идет, так как страны к этому еще не готовы.
Эйсмонт также добавила, что “программа станет программой (интеграции России и Белоруссии) только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре”.
Как писал УНН ранее, издание “Коммерсант” впервые раскрыло детали программы экономической интеграции России и Беларуси. Премьер-министры двух стран согласовали ее 6 сентября, но официально она пока не публиковалась. Подлинность документа, с которым ознакомился “Коммерсант”, подтвердил источник в российском правительстве.
Также стоит отметить, что программа экономической интеграции РФ и Беларуси “должна быть представлена президентам двух стран до конца текущего года, пока информация о нем носит предварительный характер”. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.