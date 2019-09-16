В Беларуси заявили о "красных флажках" в интеграции с Россией

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64722 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112136 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103960 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110874 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119947 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148422 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148768 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В основе объединения экономик России и Беларуси лежат суверенитет и независимость каждой из стран. Об этом пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила в интервью местной газете “Наша Нива”, пишет УНН.

“Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны”, — сказала Эйсмонт. Она отметила, что речи о создании совместных органов не идет, так как страны к этому еще не готовы.

Эйсмонт также добавила, что “программа станет программой (интеграции России и Белоруссии) только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре”.

Как писал УНН ранее, издание “Коммерсант” впервые раскрыло детали программы экономической интеграции России и Беларуси. Премьер-министры двух стран согласовали ее 6 сентября, но официально она пока не публиковалась. Подлинность документа, с которым ознакомился “Коммерсант”, подтвердил источник в российском правительстве.

Также стоит отметить, что программа экономической интеграции РФ и Беларуси “должна быть представлена президентам двух стран до конца текущего года, пока информация о нем носит предварительный характер”. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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