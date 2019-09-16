Пєсков прокоментував інформацію про план інтеграції РФ та Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Програма економічної інтеграції РФ і Білорусі повинна бути представлена президентам двох країн до кінця поточного року, поки що інформація про неї носить попередній характер. Про це журналістам заявив у понеділок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
У понеділок газета “Коммерсант” повідомила, що цей документ, узгоджений прем’єрами двох країн Дмитром Медведєвим і Сергієм Румасом, передбачає, зокрема, можливість переходу на єдині Податковий і Цивільний кодекси, загальний зовнішньоторговельний режим, а також до єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії.
“Поки план не публікувався, що не розкривався, тому вся ця інформація носить суто попередній характер”, — сказав Пєсков, зазначивши, що про зміст дорожньої карти стане відомо в той момент, коли уряди двох країн будуть доповідати про це президентам. Відповідаючи на питання про терміни такої доповіді, Пєсков зазначив, що президенти доручали зробити це “до нового року, але конкретної домовленості (щодо дати) поки немає”.
“Цей план дій, наскільки мені відомо, у великій частині вже узгоджений, пророблена дуже серйозна робота з двох сторін”, — підкреслив Пєсков, зазначивши, що мова йде про продовження кроків в рамках інтеграції.
Як передавав УНН, ЗМІ дізналися деталі програми інтеграції між Росією та Білоруссю.