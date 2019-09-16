Песков прокомментировал информацию о плане интеграции РФ и Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Программа экономической интеграции РФ и Беларуси должна быть представлена президентам двух стран до конца текущего года, пока информация о нем носит предварительный характер. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
В понедельник газета “Коммерсант” сообщила, что этот документ, согласованный премьерами двух стран Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, предполагает, в частности, возможность перехода на единые Налоговый и Гражданский кодексы, общий внешнеторговый режим, а также к единому регулятору рынков нефти, газа и электроэнергии.
“Пока план не публиковался, не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер”, — сказал Песков, отметив, что о содержании дорожной карты станет известно в тот момент, когда правительства двух стран будут докладывать об этом президентам. Отвечая на вопрос о сроках такого доклада, Песков отметил, что президенты поручали сделать это “до нового года, но конкретной договоренности (по дате) пока нет”.
“Этот план действий, насколько мне известно, в большой части уже согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон”, — подчеркнул Песков, отметив, что речь идет о продолжении шагов в рамках интеграции.
Как сообщал УНН, СМИ узнали детали программы интеграции между Россией и Беларусью.