У Білорусі тривають страйки: на МТЗ людей розігнав ОМОН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Біля прохідної Мінського тракторного заводу (МТЗ) в середу вранці зібралися співробітники з прапорами і плакатами, з-під будівлі їх розігнав ОМОН, передає УНН з посиланням на TUT.BY.
Так, напередодні Telegram-каналами поширювалося повідомлення з проханням до всіх небайдужих до 6:30 прийти до прохідної МТЗ і підтримати працівників підприємства, а близько опівдня - деякі інші підприємства.
Зазначається, що сьогодні працівники МТЗ, які вчора за домовленістю з гендиректором написали заяви на відпустки за свій рахунок, не змогли потрапити на територію заводу. Це кілька сотень людей. У них заблоковані пропуски. При цьому інших їхніх колег, які не писали заяви на відпустки, без проблем пропускали на завод, пише портал.
До працівників МТЗ приєдналися небайдужі люди, а також деякі працівники Мінського моторного заводу. Однак, за даними порталу, присутніх розігнав ОМОН, який сюди приїхав.
Пізніше люди знову зібралися біля заводу, але силовики, до яких до цього моменту прибуло підкріплення, знову не дозволили їм тут перебувати, відзначає видання.
Окрім того, як повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", на страйк сьогодні вийшли співробітники "Білоруськалію". На відеотрансляції журналістів видно більше сотні страйкарів.
Як повідомляв УНН, трудові колективи "Білоруськалію" і нафтопереробного заводу "Нафтан" оголосили, що з понеділка, 17 серпня, приєднуються до загальнонаціонального страйку в Білорусі.
Забастоўка "Беларуськалія". УЖЫВУЮ https://t.co/6V5XSWFofs— Радыё Свабода (@svaboda) August 19, 2020